Внимание, кишиневцы! Некоторые улицы будут закрыты, а движение 5 маршруток изменится

Внимание, кишиневцы! Некоторые улицы будут закрыты, а движение 5 маршруток изменится

Дорожное движение по столичной улице Колумна на участке между улицами А. Пушкина и М. Эминеску будет приостановлено с 18.00 28-го сентября до 23.00 30-го сентября. 

В данной связи изменится движение общественного транспорта. Так, маршрутки № 108, 135, 138, 152 и 162 будут ездить обратно по улицам Колумна, А. Пушкина, Октавиан Гога, Василе Александри, Колумна и далее по установленным маршрутам.

Кроме этого, с 1 по 14 октября будет полностью приостановлено дорожное движение по улице Андрей Лупан на участках между улицами Каля Орхеюлуй и Путней. В обоих случаях ограничения связаны с проведением капитального ремонта теплосетей.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.

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