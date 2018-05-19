Внимание, кишиневцы! Некоторые столичные микроавтобусы изменят на 2,5 месяца маршруты своего движения

Внимание, кишиневцы! Некоторые столичные микроавтобусы изменят на 2,5 месяца маршруты своего движения

В связи с ремонтом канализационных сетей столичная улица Сфатул Цэрий в периметре улиц Букурешть и Антон Коробчану будет перекрыта для транспорта с 21 мая по 10 августа 2018 года. 

Из-за этого движение общественного транспорта будет перенаправлено на прилегающие улицы. Так, микроавтобусы № 101, № 103, № 114 и № 125 будут объезжать означенный участок по ул. 31 августа 1989 года, С. Лазо, Букурешть, Митрополит Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, А. Пушкин, 31 августа 1989 года и далее по установленным маршрутам.

Маршрутный микроавтобус №129 будет следовать по ул. С. Лазо, Букурешть, Митрополит Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 188 будет следовать по ул. 31 августа 1989 года,  С. Лазо,  Букурешть, Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Водителей просят соблюдать временные дорожные знаки.

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