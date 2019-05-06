Внимание, кишиневцы! На одной из центральных улиц на три недели закроют движение

Внимание, кишиневцы! На одной из центральных улиц на три недели закроют движение

Дорожное движение на одном из участков улицы Михай Еминеску в столичном секторе Центр будет закрыто на несколько недель. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар Кишинева Нистор Грозаву. 

Согласно документу, с 7 по 30 мая участок улицы Михай Еминеску между улицами Вероника Микле и Букурешть будет частично закрыт для движения транспорта. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта теплосетей компанией “Termoelectrica”.

НИП призывает водителей соблюдать временно установленные дорожные указатели.

 

 

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