Внимание, кишиневцы! На одной из центральных улиц на три недели закроют движение

Дорожное движение на одном из участков улицы Михай Еминеску в столичном секторе Центр будет закрыто на несколько недель. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

Согласно документу, с 7 по 30 мая участок улицы Михай Еминеску между улицами Вероника Микле и Букурешть будет частично закрыт для движения транспорта. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта теплосетей компанией “Termoelectrica”.

НИП призывает водителей соблюдать временно установленные дорожные указатели.