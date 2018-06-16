Внимание, кишиневцы! Многие дома на 4 дня отключат от газа (СПИСОК)

С 18 по 22 июня в Кишиневе ожидаются отключения газа по причине проведения плановых работ компанией-поставщиком для улучшения качества предоставляемой услуги.

Отключение затронет почти 100 адресов. Ниже представлен их список:

Площадь Дмитрия Кантемира, 1; Бульвар Штефана чел Маре, 169, 171/1, 192, 196, 196/2, 202; 27 марта 1918, 17; Букурией, 1, 1/3, 1/6, 18, 1c, 20, 22, 3, 5, 8, 10, 1p; Каишилор, 3, 4, 6, 10; Каля Ешилор, 4, 8, 10, 10/1, 12, 14, 14/2, 16/6, 17/2, 59/7, 67, 67/1; Колумна, 166, 169, 170, 170/3, 171, 173, 176, 179, 180a, 180b, 180g, 180j, 170, 170 F-F; Геннадий Яблочкин, 2/1, Гидигич, 1/2, 3/19, 5; Х. Коанда, 3a, 5, 7, Ион Крянгэ, 6v, М. Витязул, 1, 1a 2, 2a; Месаджерулуй, 1, 1a, 3/1, 4, 8, 24; Митрополит Дософтей, 115, 144; Прунулуй, 19, 19/1, 24, 26; Трушень, 1; Завоюлуй, 1, 2, 3, 6, 6a, 6d, 6v, 7, 9, 11, 13.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства.