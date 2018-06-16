Внимание, кишиневцы! Многие дома на 4 дня отключат от газа (СПИСОК)

С 18 по 22 июня в Кишиневе ожидаются отключения газа по причине проведения плановых работ компанией-поставщиком для улучшения качества предоставляемой услуги.
Отключение затронет почти 100 адресов. Ниже представлен их список:
Площадь Дмитрия Кантемира, 1;
Бульвар Штефана чел Маре, 169, 171/1, 192, 196, 196/2, 202;
27 марта 1918, 17;
Букурией, 1, 1/3, 1/6, 18, 1c, 20, 22, 3, 5, 8, 10, 1p;
Каишилор, 3, 4, 6, 10;
Каля Ешилор, 4, 8, 10, 10/1, 12, 14, 14/2, 16/6, 17/2, 59/7, 67, 67/1;
Колумна, 166, 169, 170, 170/3, 171, 173, 176, 179, 180a, 180b, 180g, 180j, 170, 170 F-F;
Геннадий Яблочкин, 2/1,
Гидигич, 1/2, 3/19, 5;
Х. Коанда, 3a, 5, 7,
Ион Крянгэ, 6v,
М. Витязул, 1, 1a 2, 2a;
Месаджерулуй, 1, 1a, 3/1, 4, 8, 24;
Митрополит Дософтей, 115, 144;
Прунулуй, 19, 19/1, 24, 26;
Трушень, 1;
Завоюлуй, 1, 2, 3, 6, 6a, 6d, 6v, 7, 9, 11, 13.
Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства.