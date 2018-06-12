Внимание, кишиневцы! Меняются маршруты некоторых троллейбусов и маршруток

С 14 июня стартуют плановые ремонтные работы, которые будут вестись по улице Букурешть между улицами Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.

Работы будут вестись поэтапно. Так, на первом этапе, с 14 по 17 июня включительно, будет закрыт перекресток улиц Букурешть и Александра Пушкина. Движение транспорта будет реорганизовано следующим образом:

Троллейбус №3 – аннулируется;

Маршрут троллейбуса №2 сокращается от улицы Георге Асаки до улицы Пан Халиппа, улицы Измаил, бульвара Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

Маршруты троллейбусов №10 и №24 сокращаются до улицы 31 августа 1989;

Микроавтобусы №101, 125, 154 и 185 будут ездить: туда – от улицы Букурешть по улице Влайку Пыркэлаб, А. Щусева, Николае Йорга, Букурешть и далее по установленным маршрутам, обратно – от улицы Букурешть по улице Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, М. Когылничану, Влайку Пыркэлаб, Букурешть и далее по установленным маршрутам;

Открывается дополнительный маршрут автобуса “Центр – Телецентр”, который будет двигаться по улицам Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони (от центрального парка) – Алексей Матеевич – Василе Александри – Хынчештское шоссе – Миорица – Георге Асаки – Василе Александри – Алексей Матеевич – Михай Еминеску – бульвар Штефан чел Маре – Митрополит Гавриил Бэнулеску – Бодони.

На втором этапе, с 18 июня по 25 августа, будет закрыт участок улицы Букурешть между улицами Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Транспорт будет ездить следующим образом:

Троллейбус №3 – аннулируется;

Маршрут троллейбуса №2 сокращается от улицы Георге Асаки до улицы Пан Халиппа, улицы Измаил, бульвара Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

Маршруты троллейбусов №10 и №24 сокращаются до улицы 31 августа 1989;

Микроавтобусы №101, 125, 154 и 185 будут ездить: туда – от улицы Букурешть по улице Влайку Пыркэлаб, А. Щусева, Николае Йорга, Букурешть и далее по установленным маршрутам, обратно – от улицы Букурешть по улице Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, М. Когылничану, Влайку Пыркэлаб, Букурешть и далее по установленным маршрутам.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.