Внимание, кишиневцы! Меняются маршруты двух автобусов и двух маршруток

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что, начиная с 21 мая, частично изменится маршрут движения двух автобусов, а с 1 июня – и двух микроавтобусов.

В частности, ожидаются следующие изменения. Так, маршрут движения автобуса №47 продлевается в радиусе коммуны Чореску от улицы Александру чел Бун по улице Константин Негруцци до улицы Басистый. Конечной остановкой станет перекресток улиц Константин Негруцци и Басистый.

Автобус №48 будет двигаться следующим образом. Туда: от трассы Кишинев – Криуляны со въездом в коммуну Чореску по улице Александру чел Бун, улице Константин Негруцци с выездом на трассу Кишинев – Криуляны и далее по установленной трассе. Обратно: с трассы Кишинев – Криуляны со въездом в коммуну Чореску по улице Александру чел Бун, улице Константин Негруцци с выездом на трассу Кишинев – Криуляны и далее по установленному маршруту.

В то же время с 1 июня изменится движение двух микроавтобусов.

№113:

Туда – от улицы Буребиста по улицам Индепенденцей, Куза-Водэ, Гренобле, Друмул Бачоюлуй;

Обратно – с улицы Друмул Бачоюлуй по улицам Гренобле, Куза-Водэ, Буребиста и далее по установленному маршруту.

№137:

Туда – от улицы Измаил по улицам Авраам Янку, Тигина, Бэлэбэнеску;

Обратно – от улицы Измаил по улицам Авраам Янку, Тигина, Бэлэбэнеску и далее по установленному маршруту.