Внимание, кишиневцы! Меняются маршруты движения многих маршруток и одного автобуса

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что в период с 19 по 26 октября будет приостановлено движение транспорта на столичной улице Сергея Лазо на участке между улицами Букурешть и А. Коробчану в связи с проведением ремонтных работ.

В данной связи в вышеуказанный период времени будет изменено движение общественного транспорта следующим образом:

№101 – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть и далее по установленному маршруту; №103 – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Чуфля, Константин Негруцци и далее; №114 – от бульвара Штефана чел Маре по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Василе Александри и далее; №129 – от улицы Сергея Лазо по бульвару Штефана чел Маре, улице Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и далее; №188 – от улицы Михай Витязул по улицам Алексея Щусева, Букурешть, Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и далее.

Кроме того, в период с 22 октября по 25 ноября будет приостановлено дорожное движение по улице Тигина на участке между улицами Александра Бернардацци и Алексея Щусева. В данной связи движение изменится как следует:

Автобус №9 – от улицы Тигина по бульвару Штефана чел Маре, Измаил, Александра Бернардацци, Тигина, Алексея Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее; Маршрутки №125 и 191 – от улицы Букурешть по Измаил, Александра Бернардацци, Тигина, Алексея Матеевич, Пан Халиппа, Ион Инкулец и так далее; №178 и 192 – от улицы Тигина по улицам Букурешть, Василе Александр и далее; №190 – от улицы Тигина по улицам Букурешть, Измаил, Александра Бернардацци, Тигина, Алексея Матеевича, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.