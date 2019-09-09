Внимание, кишиневцы! Маршрут троллейбус №22 изменится во вторник из-за футбольного матча

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Примэрия муниципия Кишинев информирует, что во вторник, 10 сентября, будет изменено движение общественного транспорта, который пересекает бульвар Дачия в периметре улицы Буребиста и Куза-Водэ. Ограничения связаны с проведением матча между футбольными сборными Молдовы и Турции на стадионе “Зимбру” на Ботанике.

Таким образом, с 19.00 до 24.00 движение на бульваре Дачия со стороны Международного аэропорта Кишинева, на отрезке между улицами Буребиста и Куза-Водэ, будет частично приостановлено. В то же время маршрут троллейбуса №22 будет сокращен до бульвара Траян.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.