Внимание кишиневцы! Маршрут одного из троллейбусов будет отменен, а три других и пять маршруток изменят движение

Примэрия муниципия Кишинев информирует о приостановлении дорожного движения по улице Букурешть между улицами Александра Пушкина и Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони с 6 по 15 июня в связи с проведением плановых работ.

В данной связи на первом этапе будет перекрыт перекресток улиц Букурешть и Александра Пушкина, а движение общественного транспорта изменится следующим образом.

Троллейбусы:

№3 – аннулируется;

– аннулируется; №2 – сокращается с улицы Георге Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаил, бульвару Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту;

– сокращается с улицы Георге Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаил, бульвару Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту; №10 и 24 – сокращаются до улицы 31 августа 1989.

Микроавтобусы: №101, 125, 154 и 185 будут ездить по следующему маршруту: туда – от улицы Букурешть по улицам Влайку Пыркэлаб, А. Щусев, Николае Йорга, Букурешть и далее по установленным маршрутам; обратно – от улицы Букурешть по улицам Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Вл. Пыркэлаб, Букурешть и далее по установленным маршрутам. Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.