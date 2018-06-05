Внимание кишиневцы! Маршрут одного из троллейбусов будет отменен, а три других и пять маршруток изменят движение

Внимание кишиневцы! Маршрут одного из троллейбусов будет отменен, а три других и пять маршруток изменят движение

Примэрия муниципия Кишинев информирует о приостановлении дорожного движения по улице Букурешть между улицами Александра Пушкина и Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони  с 6 по 15 июня в связи с проведением плановых работ. 

В данной связи на первом этапе будет перекрыт перекресток улиц Букурешть и Александра Пушкина, а движение общественного транспорта изменится следующим образом.

Троллейбусы: 
  • №3 – аннулируется;
  • №2 – сокращается с улицы Георге Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаил, бульвару Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту;
  • №10 и 24 – сокращаются до улицы 31 августа 1989.

Микроавтобусы:

№101, 125, 154 и 185 будут ездить по следующему маршруту: туда – от улицы Букурешть по улицам Влайку Пыркэлаб, А. Щусев, Николае Йорга, Букурешть и далее по установленным маршрутам; обратно – от улицы Букурешть по улицам Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, Вл. Пыркэлаб, Букурешть и далее по установленным маршрутам.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md