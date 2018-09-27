Внимание, кишиневцы! Изменятся маршруты 5 столичных микроавтобусов

Внимание, кишиневцы! Изменятся маршруты 5 столичных микроавтобусов

Столичная улица Колумна будет частично закрыта с 18.00 28-го сентября до 23.00 30-го сентября. Как сообщает примэрия муниципия Кишинев, ограничения затронут отрезок между улицами Александра Пушкина и Михай Еминеску и будут связаны с проведением капитального ремонта теплосетей. 

В данной связи изменится движение общественного транспорта. Так, маршрутки №108, 135, 138, 152 и 162 будут ездить в обратном направлении от улицы Колумна по улицам Александра Пушкина, Октавиан Гога, Василе Александри, Колумна и далее по установленным маршрутам.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.

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