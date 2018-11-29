Внимание, кишиневцы! Автобус и 5 микроавтобусов меняют маршруты своего движения

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что с 30 ноября по 3 декабря будет приостановлено движение транспорта на перекрестке улиц Тигина и Александра Бернардацци в связи с проведением работ по прокладке сетей.

В данной связи движение общественного транспорта изменится следующим образом.

Автобус №9:

Туда – от улицы Тигина по улицам Букурешть, Василе Александри, Алексея Матеевича и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №125, 190 и 191:

Туда – от улицы Букурешть по улицам Василе Александри, Алексея Матеевича, Пан Халиппа, Ион Инкулец и далее по установленным маршрутам.

Микроавтобусы №178 и 192:

Туда – от улицы Тигина по улицам Букурешть, Василе Александри и далее по установленным маршрутам.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.