Внимание, кишиневцы! 6 столичных микроавтобусов изменят свои маршруты на сутки

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Примэрия муниципия Кишинев информирует, что с 08.00 11 апреля по 08.00 12 апреля будет приостановлено дорожное движение по улице Александру чел Бун, 83, на отрезке между улицами Александра Пушкина и Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. Данная мера связана с необходимостью проведения запланированных ремонтных работ.

В данной связи движение общественного транспорта будет реорганизовано. В частности, микроавтобусы №103, 108, 135, 171, 174 и 188 будут двигаться от улицы Александру чел Бун по улицам Пушкина, К. Тэнасе, Гр. Виеру, Иерусалим, Гр. Виеру, К. Тэнасе, Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, Александру чел Бун и далее по установленным маршрутам.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.