Внимание, кишиневцы! 4 столичных микроавтобуса меняют маршруты своего движения

Внимание, кишиневцы! 4 столичных микроавтобуса меняют маршруты своего движения

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что в период с 17 по 21 ноября будет приостановлено дорожное движение по улице 31 августа на пересечении с улицей М. Эминеску. Это произойдёт в связи с выполнением работ по установке инженерных сетей.

Кроме этого, по той же причине в период с 17 по 21 ноября будет приостановлено дорожное движение на пересечении улиц Тигина и Авраам Янку. В связи с этим маршруты общественного транспорта будут реорганизованы следующим образом:

Микроавтобус №137 – с ул. А. Янку на ул. Бэлэнеску, а далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобус №157 – с бул. Д. Кантемира на ул. Измаил и далее по ранее установленному маршруту.

Микроавтобусы №171 и №174 – с ул. А. Янку на ул. Бэлэнеску, а далее по ранее установленному маршруту.

Водителей, пересекающих данную зону, просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.

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