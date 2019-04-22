Внимание, карманники: полиция просит граждан быть бдительными в период праздников

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За прошедшее воскресенье сразу два человека пожаловались в бельцкую полицию на кражу кошельков. Полиция в очередной раз просит граждан быть бдительными, в особенности – в транспорте и на рынках.

Одна из пострадавших — жительница Рышкан. Женщина лишилась кошелька на бельцком автовокзале, пишет esp.md.

На кражу портмоне пожаловалась и жительница северной столицы. В этом случае точное место, где произошла пропажа, не уточняется. Оба случая, по данным полиции, связаны с предпраздничной суетой.

Полицейские занимаются установлением личности воров и обращают внимание, что в пасхальные праздники карманные воры активизируются. Наиболее удобная для них среда — толчея в транспорте и на рынках.

Чтобы не стать жертвой карманника, помните о следующем:

Будьте бдительны в местах большого скопления людей: на рынках, в магазинах и т.д.;

Держите в руках или перед собой кошельки, сумки, никогда не кладите их в корзины с продуктами;

Обращайте внимание на пристальные взгляды посторонних, когда достаёте деньги, чтобы рассчитаться за покупки;

Когда вы расплачиваетесь, доставайте из кошелька только необходимую сумму;

Не храните деньги в наружных карманах одежды;

Не держите деньги, документы и ключи в одном месте;

Не держите в легкодоступных местах мобильные телефоны и планшеты (задние карманы брюк, внешние карманы рюкзаков);

Будьте осторожны, пользуясь услугами банкоматов. Убедитесь, что за вами не следят.