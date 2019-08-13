Внимание, карманники: граждан призывают быть осторожнее в общественном транспорте (ВИДЕО)

0

Правоохранители призывают жителей столицы относиться внимательнее к сохранности личных вещей во время поездок в общественном транспорте. Это связано с участившимися случаями карманных краж.

По информации органов правопорядка, одна из подобных краж произошла 31 июля в столичном троллейбусе №22. Из рюкзака 18-летней пассажирки воры вытащили кошелёк с документами и 500 леями. 34-летний подозреваемый, житель района Шолданешты, вскоре был задержан. Мужчина признал свою вину.

Ещё один инцидент произошёл 9 августа в микроавтобусе №123, пишет canal3.md. 21-летняя жертва также лишилась портмоне, в котором находились несколько банковских карт, 180 евро и 1 800 леев. Задержанный полицией 37-летний нарушитель признал свою вину.

В обоих случаях жертвам были возвращены украденные вещи. Злоумышленникам грозит штраф или тюремное заключение сроком до 2 лет.