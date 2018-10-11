Внимание! Истекает последний срок уплаты налога на недвижимость

Внимание! Истекает последний срок уплаты налога на недвижимость

Лица, которые еще не уплатили налог на недвижимость за текущий год, могут сделать это до 15 октября, когда истекает последний срок уплаты. 

При наличии уведомления об оплате это можно сделать непосредственно в почтовом отделении или  банковском филиале, а также с помощью правительственной услуги электронных платежей на сайте  www.mpay.gov.md или на сайте налоговой службы servicii.fisc.md, пишет moldpres.md.

Источник отмечает, что пенсионеры освобождаются от уплаты налога на недвижимость. К тем, кто не  оплатит налог вовремя, будут применены штрафы, включая конфискацию частной собственности.

Напомним, до 15 августа у налогоплательщиков была возможность уплатить налог  на недвижимость за текущий год со скидкой 15%. По данным Государственной налоговой службы на середину августа, около 70% налогоплательщиков уплатили налог на недвижимость до 2 июля.

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