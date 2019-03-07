Внимание! Истекает последний срок уплаты налога на недвижимость

Внимание! Истекает последний срок уплаты налога на недвижимость

Государственная налоговая служба (ГНС) напоминает, что 25 марта истекает срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость, приобретённую после 30 июня 2018 года.

По данным ГНС, тем, кто не успеет оплатить данный налог в установленный период, грозит штраф в размере 0,0329% от суммы налога за каждый день просрочки. Оплату можно осуществить в почтовом отделении или банковском филиале, а также с помощью правительственной услуги электронных платежей на сайте www.mpay.gov.md или на сайте налоговой службы servicii.fisc.md.

Стоит отметить, что земельный налог и налог на недвижимое имущество оплачивается лицами, которые арендуют частную сельскохозяйственную недвижимость, обладают имущественными правами на недвижимое имущество, арендаторы или квартиросъемщики недвижимого имущества. Кроме этого, органы публичной власти и учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней, квартиросъемщики недвижимого имущества (в случае договора финансового лизинга), арендаторы или квартиросъемщики недвижимого имущества, являющегося  частной собственностью нерезидентов Молдовы, пишет moldpres.md.

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