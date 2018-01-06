Внимание! Два КПП паромного типа возобновили деятельность

Речь о таможенных пунктах «Косэуць» и «Моловата».

Данные КПП возобновили работу, однако из-за нестабильной погоды в расписании движения паромов по Днестру возможны изменения и перебои, пишет tv8.md.

Напомним, накануне работа КПП «Моловата» была прервана в связи с густым туманом, а КПП «Косэуць» – в связи с высоким уровнем воды в Днестре.

Стоит отметить, что на следующей неделе молдавские синоптики обещают изменение погоды: в стране похолодает и пойдет снег.