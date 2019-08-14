Внимание: до конца недели приостановят движение на одной из улиц столицы

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В столичной примэрии сообщают, что в период с 15 по 18 августа дорожное движение по улице П. Рареш будет приостановлено. Это связано с выполнением запланированных ремонтных работ.

В этой связи маршрут микроавтобуса №192 будет организован следующим образом:

Туда: – от ул. Албишоара по бул. Григоре Виеру, ул. К. Тэнасе, Г. Банулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Обратно: от ул. А. Пушкина до ул. Албишоара, затем по установленному маршруту.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать данную зону.