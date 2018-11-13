Внезапный пожар из-за сигареты в Рыбнице чуть не привел к трагедии

Инцидент произошел в частном домовладении на улице Гагарина.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в едком дыму 61-летнему, ещё не до конца протрезвевшему хозяину жилья, удалось проснуться. Он выбрался на улицу и позвонил по номеру «101». В считанные минуты на место происшествия прибыл дежурный расчёт СВПЧ-3. Огнеборцы разбудили и вывели на свежий воздух 67-летнюю сожительницу пенсионера. Женщина спала на раскладушке рядом с тлевшим диваном.

Надышавшейся дымом пострадавшей бригада медиков оказала неотложную помощь. От госпитализации она отказалась. Уже известно, что с самого утра пара распивала спиртные напитки. Ближе к обеду обоих сморил сон. Домовладелец заснул с сигаретой в руке. Вероятно, окурок упал на диван и прожёг постельные принадлежности.

Обстоятельства ЧП выясняются.