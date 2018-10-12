Внезапная проверка на предприятии по управлению жилищным фондом выявила ряд нарушений (ВИДЕО)

Внезапная проверка на предприятии по управлению жилищным фондом выявила ряд нарушений (ВИДЕО)

Сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением в рамках Управления полиции муниципия Кишинёв провели рейд на предприятии по управлению жилищным фондом и оценили техническое состояние транспортных единиц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, цель мероприятий – обязать водителей и администраторов муниципального предприятия соблюдать правила эксплуатации транспортных средств. В результате проверок сотрудники полиции выявили следующие нарушения: технические неисправности в тормозной системе или механизме рулевого управления, приборах освещения или сигнализации, регистрационные номера не соответствуют стандартам, отсутствие необходимого оборудования (огнетушитель, аптечка), а также наличие трещин на лобовых стёклах.

В результате этого было составлено 5 протоколов с наложением штрафов в размере от 150 до 600 леев, а администрация получила рекомендации по устранению технических ошибок.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md