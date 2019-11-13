Внешние партнеры прокомментировали сложившуюся в Молдове политическую ситуацию

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Ключевые внешние партнеры Молдовы прокомментировали отставку правительства Майи Санду и сложившуюся в связи с этим политическую ситуацию в нашей стране. Они отметили, что готовы и впредь оказывать поддержку РМ, а также новому правительству в процессе внедрения реформ.

В частности, Европейский союз “намерен сотрудничать с теми в Республике Молдова, кто поддерживает процесс реформ, лежащий в основе Соглашения об ассоциации”. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич, пишет moldpres.md.

– Коалиция начала серию инициатив для выполнения ключевых обязательств, взятых в июне, в частности, в области борьбы с коррупцией, независимости судебной системы и расследования банковского мошенничества. Необходимость в таких реформах не исчезла с отставкой правительства. Партнерство с Европейским союзом будет по-прежнему сосредоточено на предоставлении ощутимых выгод гражданам Молдовы. В этом духе ЕС намерен сотрудничать с теми в Республике Молдова, кто поддерживает процесс реформ, лежащий в основе нашего Соглашения об ассоциации, в частности в том, что касается борьбы с коррупцией и корыстными интересами, независимо от политической принадлежности, обеспечивая независимость судебной власти и деполитизацию государственных институтов. Мы и впредь будем основывать наши отношения с Республикой Молдова на принципах обусловленности и соблюдения верховенства закона и демократических стандартов, – отмечается в пресс-релизе.

Неизменными, несмотря на отставку правительства Санду, остаются и приоритеты США в отношениях с Молдовой. Соединенные Штаты Америки призывают избранных представителей народа Молдовы работать над созданием более справедливого, демократического и процветающего будущего для всех граждан страны.

– Население Республики Молдова заслуживает лидеров, которые будут работать на благо страны и избавят ее от коррупции, ограничивающей ее потенциал, – говорится в сообщении для прессы посольства США в РМ.

Российская Федерация выступает за сохранение внутриполитической стабильности в интересах граждан и верховенства права в стране. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Молдове.

– Посольство Российской Федерации в Республике Молдова внимательно отслеживает динамику молдавского политического процесса. Выступаем за сохранение внутриполитической стабильности в интересах граждан и верховенства права в стране, – отмечается в сообщении.

Поддержка Румынии продолжит преследовать интересы граждан нашей страны и будет строго обусловлена продолжением реформ. Об этом говорится в заявлении президента соседней страны Клауса Йоханниса.

– В нынешнем контексте поддержка Румынии, в том числе и финансовая, будет и впредь преследовать в первую очередь интересы граждан Республики Молдова, реализацию стратегических двусторонних проектов и будет строго обусловлена продолжением реформ, необходимых для демократического развития Республики Молдова и продвижения ее европейского пути, – отметил он.

За развитием политических событий в Молдове следят и в МВФ.

– Мы хотим поблагодарить правительство во главе с премьер-министром Санду за принятие решительных мер по продвижению реформ, поддерживаемых Международным валютным фондом. Мы готовы поддержать продолжение процесса реформ в Молдове после формирования нового правительства, – заявил сегодня глава миссии МВФ в Молдове Рубен Атоян.