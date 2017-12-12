Внешнеполитическая деятельность Додона за первый год мандата: визиты, договоренности, встречи с диаспорой

Отдельную часть своего отчета глава государства посвятил своей деятельности в области внешней политики.

За год официальные визиты президента состоялись в Российскую Федерацию, Республику Азербайджан, Республику Армения.16 рабочих визитов состоялись в Королевство Бельгия, Кыргызскую Республику, Республику Турция, Венгрию, Республику Беларусь, Туркменистан, Итальянскую Республику и Ватикан, Греческую Республику, Исламскую Республику Иран, Российскую Федерацию. Также за отчетный период состоялось 14 встреч с главами государств, 6 встреч с председателями парламентов, 7 встреч с премьер-министрами. Также состоялись встречи с председателями Совета Европы, Европейского Парламента, Европейской Комиссии, Коллегии Евразийской Экономической Комиссии, Исполнительного секретариата СНГ, Межпарламентского собрания СНГ, Заместителем секретаря НАТО, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, многочисленными европейскими комиссарами и министрами иностранных дел из различных стран, высокопоставленными представителями Совета Европы, МВФ, ОБСЕ, Венецианской комиссии, Всемирного банка.

Российская Федерация

С начала года состоялись 6 официальных и рабочих встреч с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а отношения с Россией были разблокированы по большинству вопросов общего интереса. Был разблокирован экспорт товаров и услуг молдавских компаний на рынок Российской Федерации. В настоящее время около 200 отечественных предприятий имеют доступ на российский рынок. В результате были созданы тысячи рабочих мест в стране.

Рост экспорта различных категорий товаров достиг внушительных объемов в течение первых 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2015 года: по фруктам – в 2,5 раза, винограду – в 2 раза, овощам – в 2 раза, по некоторым категориям, как, например, яблоки рост составил 8 раз, а по винам –1,4 раза. Были решены многочисленные проблемы правового и институционального характера, с которыми сталкивались наши граждане, временно или постоянно работающие либо проживающие на территории России. Около 120.000 граждан получили миграционную амнистию, а в настоящее время ведется работа над поиском решений по другим вопросам и категориям мигрантов.

Было налажено сотрудничество с самой влиятельной ассоциацией деловых людей Российской Федерации «Деловая Россия», а также с другими ассоциациями ввиду укрепления партнерства, освоения инвестиционного потенциала, а также сотрудничества между экономическими агентами из России и Республики Молдова: по инициативе российской ассоциации «Деловая Россия» была сформирована делегация в составе представителей деловой среды Молдовы (21 человек), которые приняли участие в Международном экономическом форуме «Россия – Молдова: расширение делового сотрудничества» (март 2017 года, Москва). Визит делегации «Деловой России» в Кишинев, проведение ряда встреч с деловыми людьми из Молдовы, а также посещение молдавских предприятий – 7 предприятий строительной, фармацевтической, винодельческой, промышленной отрасли, а также области информационных технологий (июль 2017 года, Кишинев).

В результате двусторонних договоренностей состоялся форум с участием почти 40 туристических агентств. В настоящее время ведется работа над подготовкой туристических пакетов для Республики Молдова. У нашей страны имеется огромный потенциал в данном смысле, который необходимо всесторонне развивать.

Было отмечено углубление регионального сотрудничества, в том числе путем подписания двусторонних партнерских соглашений между регионами Российской Федерации и Гагаузской автономией, районами Республики Молдова. На основе этих партнерских связей был реализован ряд проектов технического содействий, обмена опытом, культурных проектов и т.д.

Впервые и вопреки препятствиям со стороны парламентского большинства, спустя многие годы бездействия была возобновлена деятельность парламентских групп молдо-российской дружбы. Между президентскими администрациями налажено прочное сотрудничество, такое же плодотворное сотрудничество отмечено на уровне местных органов власти. В настоящее время единственное препятствие в отношениях между странами сохраняется на уровне правительства, отметил президент.

Положительная динамика в отношениях между Российской Федерацией и Республикой Молдова достигнута на фоне необоснованных и неразумных провокаций со стороны парламентского большинства под руководством Демократической партии, и всех посредников и спутников на уровне правительства, в том числе – выдворения российских дипломатов, запрета на въезд в нашу страну для журналистов, работников культуры, политиков, экспертов в различных областях, объявления персоной нон-грата сопредседателя совместной межправительственной комиссии со стороны Российской Федерации, а также запрета на трансляцию российских информационно-аналитических передач.

Сотрудничество с ЕАЭС

В рамках Международного форума «Евразийский Экономический Союз – Республика Молдова», прошедшего в Кишиневе по инициативе Президента Республики Молдова, 3 апреля 2017 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Евразийской Экономической Комиссией и Республикой Молдова. Данный меморандум является рамочным документом и не противоречит другим соглашениям, подписанным Республикой Молдова, как, например, Соглашению об ассоциации с Европейским союзом.

Подписанное Президентом Республики Молдова письмо о намерениях по поводу получения статуса наблюдателя в рамках Евразийского Экономического Союза было направлено в адрес действующего председателя Высшего Евразийского Экономического Совета. Президент Республики Молдова принял участие в двух заседаниях Высшего Евразийского Экономического Совета. В настоящее время происходит доработка положения об институциональных аспектах, связанных с различными уровнями и статусами в рамках организации. После утверждения положения ожидается получение Республикой Молдовой статуса наблюдателя.

Состоялось два заседания (8 июня 2017 г. и 29 ноября 2017 г.) совместной рабочей группы по сотрудничеству между Евразийской Экономической Комиссией и Республикой Молдова. В рамках заседаний совместной рабочей группы по сотрудничеству Республика Молдова – Евразийская Экономическая Комиссия состоялись обсуждения по вопросам, связанным с экспортом молдавских консервированных фруктов и овощей в Российскую Федерацию, с улучшением условий экспорта из Республики Молдова на рынки стран Евразийского Экономического Союза, транспортировки и транзита, развития промышленного и производственного сотрудничества, с отменой Российской Федерацией импортных таможенных сборов на целый ряд товаров из Республики Молдова, сокращением барьеров при экспорте мясо-молочной продукции из Республики Молдова. Также состоялось подробное обсуждение мер по государственной поддержке сельского хозяйства в странах ЕАЭС, а также применяемых в ЕАЭС механизмов поддержки экспорта сельхозпродукции. Были также затронуты способы нормативно-правового регулирования в санитарной, фитосанитарной, ветеринарной областях, а также в сфере защиты прав потребителей в ЕАЭС.

Сотрудничество с ЕС

В период с 9 по 11 февраля 2017 года состоялся визит в Брюссель, в ходе которого состоялись встречи с высокопоставленными лицами Европейского союза: председателем Европейского совета Дональдом Туском; председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером; председателем Европейского парламента Антонио Таяни, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. В ходе визита было высказано мнение о внешней политике и внутренней политике страны, а также позиция президента по поводу Соглашения об ассоциации с ЕС. Что касается торговых отношений, было выдвинуто предложение о возврате к ассиметричной торговле с ЕС как минимум по шести группам товаров, о начале трехстороннего диалога Республика Молдова – Российская Федерация – Европейский Союз, а также устранении разногласий в том, что касается торговли.

Турция

Была достигнута договоренность о подписании в перспективе Соглашения о социальной безопасности, о предоставлении помощи для ремонта здания Президентуры РМ, о проектах в области инфраструктуры, которые предстоит реализовать на территории Республики Молдова.

Беларусь

Было достигнуто соглашение об оказании Республикой Беларусь в качестве гуманитарной помощи партии сельскохозяйственной техники /5 тракторов/ и коммунальной техники /2 специальных машин/, а также организации летних лагерей отдыха для детей из Республики Молдова, о проведении совместных мер культурного и образовательного характера.

Италия

Была достигнута договоренность о подписании между государствами соглашения о социальной безопасности.

Венгрия

Было достигнуто соглашение о реализации ряда инвестиционных проектов на территории Республики Молдова.

Связи с диаспорой

Впервые в истории института президента была учреждена должность советника по вопросам диаспоры в целях содействия общению с представителями молдавской диаспоры, реализации проектов и программ по ее поддержке, содействия процессу участия в процессе принятия решений, взаимодействия с государственными учреждениями страны и за ее пределами. По инициативе президента страны 9 встреч было впервые организовано для высокопоставленных официальных лиц Республики Молдова с представителями молдавской диаспоры в странах проживания. Встречи состоялись в Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Сочи), Королевстве Бельгия (Брюссель), Итальянской Республике (Падуя, Рим), Азербайджане (Баку), Республике Турция (Стамбул); Венгрии (Будапешт); Республике Белоруссия (Минск);Общее количество участников состоявшихся встреч составило 2450 человек. В рамках встреч было заявлено о десятках проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники. Каждая из указанных проблем была впоследствии затронута в ходе бесед с руководством стран проживания, а также взята под контроль АПРМ.

Впервые было заявлено о готовности администрации президента организовать практические стажировки в рамках Аппарата Президента (АПРМ). Было получено более 20 CV с последующим отбором 7 студентов, для которых была организована практика в президентуре. Трое из практикантов были впоследствии трудоустроены в Республике Молдова, двое – в рамках АПРМ, один стал сотрудником швейцарской компании SGS Moldova S.A., занимающейся сертификацией, инспекцией, испытаниями и экспертизой в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В целях поощрения возвращения высококвалифицированных молдавских трудовых мигрантов, а также их включения в отношения на рынке труда, было обнародовано обращение в адрес действующих в Республике Молдова предприятий с иностранным капиталом позволить АПРМ доводить до сведения диаспоры сведения о наличии вакантных рабочих мест, особенно требующих наличие высокой квалификации. Таким образом, было направлено 150 писем в адрес предприятий с иностранным капиталом. В настоящее время ответ получен от большинства компаний, представивших информацию о более чем 80 вакансиях.

Непрерывный диалог с аккредитованными в Молдове послами

В начале 2017 года Президентом Республики Молдова был впервые учрежден инструмент для широкоформатного общения с аккредитованными в Кишиневе послами в целях обмена мнения из первоисточника. Начиная с лета 2017 года, в этих встречах принимают участие также представители международных учреждений, МВФ, Всемирного банка, ПРООН и прочих. 7 широкоформатных встреч с послами состоялись в течение 2017 года. 69 встреч состоялись с послами, аккредитованными непосредственно в Кишиневе.