Внеклассные «разборки»: школьник избил и отобрал деньги у младшего однокашника

Агрессивный подросток несколько раз ударил мальчика младше себя и отобрал у него деньги.

По данным МВД Приднестровья, заявление в милицию написала жительница Тирасполя, которая рассказала, что 13-летний школьник ограбил её сына. Правоохранители выяснили, что 16 октября двое учащихся поссорились в фойе образовательного учреждения после уроков. Агрессивный подросток несколько раз ударил 11-летнего мальчика кулаком в живот и отобрал у него деньги, полученные от взрослых на карманные расходы. Потерпевший рассказал матери о случившемся, однако женщина почти неделю не решалась обратиться за помощью.

По данному факту ведётся разбирательство. Юный правонарушитель поставлен на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. С ним проводится воспитательная работа. Родители подростка будут привлечены к ответственности по за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего сына.