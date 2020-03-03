Внедрение финансируемых Всемирным банком проектов обсудили в правительстве

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Премьер-министр Ион Кику провел сегодня встречу с директором бюро Всемирного банка в Молдове Анной Ахалкаци. На заседании был оценен этап внедрения проектов, финансируемых ВБ.

Участники встречи рассмотрели развитие проекта по модернизации государственных услуг, с бюджетом в 20 миллионов долларов и периодом внедрения 2018-2023. Власти в срок выполняют действия, запланированные в дорожной карте. Обсуждались также возможные трудности в процессе внедрения и были возложены задачи на ответственные учреждения.

Министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый проинформировал о ходе внедрения проекта, направленного на улучшение инфраструктуры местных дорог. Стоимость программы составляет 80 миллионов долларов, сроки реализации – 2016-2021. Проект выполнен на 60%. Анатол Усатый сообщил о запуске тендерных процедур по заключению договоров на выполнение работ.

Также обсуждался Национальный план действий по безопасности дорожного движения на 2020 год, ранее утвержденный правительством. Кабмин намерен развивать инфраструктуру надзора за дорожным движением и видеонаблюдение на дорогах для повышения уровня общественной безопасности.

Еще один новый проект, поддерживаемый Всемирным банком, направлен на безопасность водоснабжения и санитарии. Проект сосредоточен на трех составляющих: обеспечение доступа к питьевой воде и к канализации, переход к высокостоимостному сельскому хозяйству и охрана окружающей среды. Бюджет составляет 55 миллионов долларов, период внедрения 5-6 лет. Проект будет утвержден ВБ в марте 2021 года.

Анна Ахалкаци положительно оценила сотрудничество с Правительством РМ по всем рассмотренным проектам, пишет moldpres.md.