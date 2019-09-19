“Вне политики!”: Чебан объяснил отсутствие символики ПСРМ в материалах его предвыборной кампании

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Кандидат на должность генерального примара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан рассказал, почему в материалах его предвыборной кампании отсутствует символика Партии социалистов.

– Журналисты спросили меня об отсутствии символа ПСРМ на материалах предвыборной кампании. Отвечаю: это кампания по выборам на должность примара Кишинева. Городу нужен менеджер, который знает проблемы Кишинева и как их решить. В примэрии Кишинева было достаточно политиков. Их “запах” чувствуют все жители и гости муниципия. Результаты их деятельности также видны, – отметил он.

Чебан в очередной раз подчеркнул: он будет примаров всех кишиневцев, вне зависимости от их политических предпочтений. Всех нас объединяют проблемы муниципия и все мы хотим, чтобы наш город развивался, добавил он.

– Безусловно, у меня есть и будет полная поддержка коллег по партии. И все мы будем работать на благо граждан, – подытожил Ион Чебан