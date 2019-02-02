Вместо сугробов – новые “сюрпризы”: на столичных дорогах полно ям (ВИДЕО)

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Вместо гор грязного снега на улицах столицы появились новые ловушки. На дорогах – яма на яме, и порой водители пытаются маневрировать так, чтобы, как минимум, доехать до ближайшего автосервиса. Городские власти говорят, что займутся решением этой проблемы… когда позволит погода.

Так, к примеру, на улице Узинелор водители вынуждены смотреть на асфальт, вместо того чтобы обращать внимание на дорожные знаки или пешеходов.

Деньги, которые мы платим за дороги – да здесь везде должны быть ковры! Яма на яме, проехать невозможно! – жалуются недовольные водители.

Прохожие также выражают своё недовольство. Приходится быть всё время начеку, чтобы элементарно не упасть.

Это катастрофа, кто должен это всё чинить? Деньги на ремонт выделяются, но ничего не происходит! Ям столько, что пройти невозможно!- вторят водителям пешеходы.

Выгоду из этой ситуации извлекают лишь сотрудники вулканизации. Водители всё чаще и чаще обращаются к услугам механиков из-за повреждений, полученных на плохих дорогах.

Городские власти утверждают, что уже укладывают холодный асфальт на определённых улицах столицы. Когда на улице потеплеет, сотрудники Exdrupo вплотную возьмутся за ремонт дорожного полотна.