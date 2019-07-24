Вместо старых окон – новые! В Кишиневе дан старт еще одной инициативе ПСРМ (ВИДЕО)

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По инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, на Рышкановке, по адресу Богдан Воевод, 6/2, во всем доме вместо старых окон появятся новые герметичные стеклопакеты, которые будут защищать жильцов не только от не погоды, но и от шума.

– Были сквозняки, падали стекла. В основном одни старики живут и некому этим заниматься. Мы очень довольны, большое спасибо социалистам, что, наконец, за 54 года мы поменяем окна. – Естественно, хорошо, что меняют окна. Уже более 50 лет стоят эти дома, и стекла падают, и холод в подъездах. Замечательная инициатива, спасибо от жильцов дома. – Нашему дому уже 53 года. Естественно, они уже аварийные, опасно, могут упасть на людей, нужно открывать, закрывать, они уже все перегнили и пересохли. В претуру обращалась, всегда писала заявления, но никогда даже ответа не было. Спасибо, что в субботу у нас было собрание с представителями социалистов и претуры, и дали нам добро, что будут ставить стеклопакеты, – говорят жильцы.

Как отметил муниципальный советник ПСРМ Александр Комаров, работы будут проводиться по программе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, и включат в себя весь спектр необходимых работ, пишет Accent TV.

– Это замена окон, ремонт ступенек, это, параллельно, ремонт входных дверей. Я поздравляю всех с тем, что в первом подъезде на Рышкановке сегодня начинается ремонт, – подчеркнул он.

Во время предвыборной кампании в адрес Партии социалистов обратились жильцы двадцати трех домов с просьбой отремонтировать или капитально заменить стеклопакеты в подъездах.

– Из этого списка было отобрано шесть домов, в которых будут проведены работы в этом году. Они были отобраны на основании текущего состояния окон, а также волеизъявления жителей. За замену окон должны были подписаться 50% проживающих в доме людей. На каждый сектор в муниципии по программе Партии социалистов в Муниципальном совете было выделено по 400 тысяч леев на ремонт подъездов и окон, – отметил в данной связи заместитель первого секретаря райкома ПСРМ на Рышкановке Олег Суслов.

Стоит отметить, что по инициативе социалистов во многих дворах Кишинева стартовал и капитальный ремонт крыш многоэтажных домов, детских площадок и внутридворовых дорог. Работы будут производиться во всех секторах столицы.