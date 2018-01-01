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Вместо Сильвии Раду кишиневцев в новогоднюю ночь поздравил Нистор Грозаву

Вместо Сильвии Раду кишиневцев в новогоднюю ночь поздравил Нистор Грозаву

С установленной на ПВНС сцены к празднующим Новый год на площади столицы гражданам обратился вице-примар Кишинева Нистор Грозаву. 

В своем послании он отметил, что 2017 год стал годом испытания для Кишинева, но большинство провокаций местной публичной администрации удалось преодолеть. Грозаву заявил, что Кишинев можно сделать успешным проектом, и пожелал всем горожанам и гостям столицы счастливых праздников.

Отметим, что ранее стало известно, что Сильвия Раду, поработав месяц в должности врио примара Кишинева, невероятно устала и решила отправиться отдыхать.

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