Вместо развалин – детская площадка: проекты социалистов достигают самых отдаленных дворов Кишинева

Сегодня мунсоветники от Партии социалистов вместе с депутатами парламента Олегом Липским и Анатолием Лабунец побеседовали с жителями одного из дворов МДК Кодру, где через пару дней будет установлена новая детская площадка.

Это один из самых удаленных дворов, расположенный на окраине города. Тут, в конце улицы Мунчешской, не было ни одного благоустроенного двора. Теперь же, благодаря фракции ПСРМ, здесь появится современная полноценная площадка для маленьких жителей города.

Стоит отметить, что сегодня председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан также проверил ход работ по установке детских площадок во дворах других жилых кварталов в столице.

Муниципальная программа, предусматривающая установку более 150 площадок в 2018 году в Кишиневе, была предложена социалистами на переговорах о приоритетах бюджета 2018 года.