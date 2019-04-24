Вместо пустых разговоров – реальная помощь: социалисты распределяют 20 тысяч соцпакетов среди малоимущих и пенсионеров по всей стране

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Партия социалистов предпочла пустым разговорам с “правыми” партиями реальную помощь гражданам. В эти дни активисты ПСРМ по всей стране распределяют 20 тысяч социальных пакетов среди малоимущих жителей Молдовы и пенсионеров.

В мероприятии примет участие и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Сегодня она посетит в Бричанах многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Стоит отметить, что на протяжении всей этой недели депутаты, советники и активисты Партии социалистов по всей стране навещают пенсионеров, а также семьи с низким доходом для того чтобы поздравить их с Пасхальными праздниками и оказать необходимую помощь. На этой неделе социалисты распределят 20 тысяч праздничных пакетов малоимущим семьям и пенсионерам.

В предпасхальные дни Партия социалистов традиционно посещают людей, которые в силу разных причин оказались в сложной ситуации, и помогают им с тем, чтобы они могли также могли отпраздновать Пасху вместе со всеми.