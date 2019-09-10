Вместо опарышей – боеприпасы: юный рыбак нашёл пороховые заряды в месте, где выращивал прикорм

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Юный рыбак вместо опарышей, выращиваемых для любимого хобби, обнаружил три металлических предмета, напоминающих боеприпасы. Подросток немедленно сообщил о находке в милицию.

Как сообщает mvdpmr.org, металлические предметы, внешне похожие на боеприпасы, 14-летний бендерчанин обнаружил за заброшенным зданием летнего кинотеатра в микрорайоне Шёлковый, под одним из деревьев. Обычно здесь он выращивал прикорм для рыбы.

Подросток отправился в опорный пункт милиции и рассказал о находке участковому инспектору. На место происшествия выехали правоохранители. Сапёры пояснили: находка – макеты пороховых зарядов. Они были изъяты для дальнейшей утилизации.