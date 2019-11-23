Вместо асфальта – кратер: в центре города автомобиль едва не провалился в яму (ВИДЕО)

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В столице припаркованное авто едва не ушло “под воду”. Инцидент произошёл на бульваре Штефан чел Маре.

Видео с места события было опубликовано очевидцем в социальной сети. По его словам, на участке дороги провалился асфальт, а в углублении образовалась настоящая река. Колесо припаркованной машины оказалось на самом краю “кратера”.

Владельцу автомобиля посчастливилось оперативно передвинуть транспортное средство подальше от опасного участка. Обстоятельства инцидента выясняются.