Вместо асфальта – кратер: в центре города автомобиль едва не провалился в яму (ВИДЕО)

Вместо асфальта – кратер: в центре города автомобиль едва не провалился в яму (ВИДЕО)

В столице припаркованное авто едва не ушло “под воду”. Инцидент произошёл на бульваре Штефан чел Маре.

Видео с места события было опубликовано очевидцем в социальной сети. По его словам, на участке дороги провалился асфальт, а в углублении образовалась настоящая река. Колесо припаркованной машины оказалось на самом краю “кратера”.

Владельцу автомобиля посчастливилось оперативно передвинуть транспортное средство подальше от опасного участка. Обстоятельства инцидента выясняются.

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