Вместо 5 – 10: Россия в два раза увеличит число категорий молдавских товаров, поставляемых в РФ без пошлин

Вместо 5 – 10: Россия в два раза увеличит число категорий молдавских товаров, поставляемых в РФ без пошлин

Кроме того, молдавские товары смогут поступать без пошлин на рынки РФ и после 1 января 2020 года. 

Молдавские власти будут добиваться того, чтобы вся продукция нашей страны поставлялась на рынки РФ без пошлин. Об этом по итогам визита в Москву заявил премьер Ион Кику. Глава правительства отметил, что в этом смысле уже удалось достигнуть важной договоренности.

– Список категорий товаров, которые поставляются беспошлинно в Россию, будет расширен с 5 до 10. То есть, покрываются почти 70% наименований продукции, поставляемой в РФ, – сказал он. 

Кику также сообщил, что молдавские товары смогут поставляться без пошлин и после 1 января 2020 года. Также была достигнута принципиальная договоренность о расширении списка экспортеров, в том числе и винной продукции.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md