Вместо 5 – 10: Россия в два раза увеличит число категорий молдавских товаров, поставляемых в РФ без пошлин

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Кроме того, молдавские товары смогут поступать без пошлин на рынки РФ и после 1 января 2020 года.

Молдавские власти будут добиваться того, чтобы вся продукция нашей страны поставлялась на рынки РФ без пошлин. Об этом по итогам визита в Москву заявил премьер Ион Кику. Глава правительства отметил, что в этом смысле уже удалось достигнуть важной договоренности.

– Список категорий товаров, которые поставляются беспошлинно в Россию, будет расширен с 5 до 10. То есть, покрываются почти 70% наименований продукции, поставляемой в РФ, – сказал он.

Кику также сообщил, что молдавские товары смогут поставляться без пошлин и после 1 января 2020 года. Также была достигнута принципиальная договоренность о расширении списка экспортеров, в том числе и винной продукции.