«Вместе в XXI веке»: в Кишиневе пройдет уникальная Международная творческая встреча

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1 мая в 17:00 в Государственном русском драматическом театре им. А.П. Чехова общественная организация «Заря» при поддержке представительства Россотрудничества в РМ организует гала-концерт открытия Международной творческой встречи «ВМЕСТЕ В XXI ВЕКЕ». Концерт приурочен к 20-летию Музыкально-хоровой студии «Рапсодия» и 30-летию Хора ветеранов «Поющие сердца».

Музыкально-хореографическую композицию «Земля – наш дом» исполнят мужской хор «Мдзлевари» (Грузия), солистка ансамбля «Мзиури» Тамар Кхутчуа (Грузия), ансамбль бального танца «Возрождение» (Россия), ансамбль «Светоглас» (Болгария), ансамбль «Хуртовня» (Польша), Одесский Хор ОССМШИ им. П.С. Столярского, капелла бандуристок «Перлина» (Украина), Анастасия Вриндавати (Израиль), а также многочисленные отечественные солисты и коллективы. Мероприятие пройдет под патронатом Президента Республики Молдова Игоря Додона.

Кроме того, 2 мая в 19.00 в Большом зале Национальной филармонии им. С. Лункевича выступит знаменитый грузинский хор «Мдзлевари».

Вход на оба мероприятия – по пригласительным билетам.

Справки по телефону: +37370636301 (Наталья), +37379373464 (Любовь).