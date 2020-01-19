Вместе с сотнями прихожан Игорь Додон принял участие в литургии в Кафедральном соборе (ФОТО, ВИДЕО)

Вместе с сотнями прихожан Игорь Додон принял участие в литургии в Кафедральном соборе (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, по случаю праздника Крещения Господа нашего Иисуса Христа, Игорь Додон принял участие в литургии в столичном Соборе Рождества Христова.

Вместе со всеми прихожанами церкви глава государства присутствовал при совершении Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром великого чина освящения воды, которую верующие используют для очищения и защиты своих семей от всех напастей.

– Еще раз поздравляю всех жителей Молдовы с праздником Крещения Господа Нашего Иисуса Христа, желаю здоровья и радости, – отметил он на своей странице в соцсети. 

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