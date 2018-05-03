“Влиятельные” коррупционеры вымогали тысячи евро за помощь в получении румынского гражданства

Антикоррупционная прокуратура начала уголовное преследование по делу о махинациях с получением гражданства Румынии.

В ходе уголовного процесса было установлено, что с 2013 года по настоящее время руководители частных компаний, под “маской” предоставления юридических консультаций по восстановлению румынского гражданства, заявили и получили значительные суммы денег от нескольких граждан Молдовы и России, обещая повлиять на сотрудников румынских консульств в Одессе, Москве и Национальном органе по вопросам гражданства во многих уездах Румынии.

Фигуранты дела принимали от заявителей суммы в размере 1500-2000 евро – за приоритетное принесение присяги на верность Румынии, и 10000-25000 евро – за другие услуги.

В результате 30 обысков в офисах и домах менеджеров соответствующих компаний прокуроры по борьбе с коррупцией изъяли документы, удостоверяющие личность граждан Молдовы и России, вычислительную технику, мобильные телефоны и деньги.

5 человек были задержаны, из них четверо были взяты под стражу, а один находится под домашним арестом. Если они будут признаны виновными, им грозит наказание в виде штрафа от 4000 до 6000 условных единиц или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.