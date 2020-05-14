Влажность в пахотном слое почвы достигла необходимой в этот период нормы

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Недавних осадков достаточно для сельскохозяйственных культур, по крайней мере, на данном этапе. В пахотном слое влажность почвы достигла требуемой нормы в этот период, уверены специалисты.

– Тем не менее мы ожидаем атмосферную нестабильность и в ближайшие дни. И вполне возможно, что она покроет часть этой засухи, – заявил начальник Центра метеорологического прогнозирования Геннадий Рошка, отметив, что в последующие сутки прогнозируются сильные дожди, особенно в северной части страны.

На больших глубинах ситуация хуже. В северной части Молдовы влажность составляет 100-115 мм, то есть 60% от нормы. В центре и на юге показатель достигает 40-90 мм или 30-60% от нормы. По словам Геннадия Рошки, как долго эти источники воды будут оставаться в почве, зависит от температуры наружного воздуха, а также от ветра, который способствует испарению влаги из почвы, передаёт ipn.md.

В течение января-апреля количество осадков на большей части территории страны не превышало 40-65 мм или 35-50% от нормы. Такая ситуация, говорят специалисты, регистрируется раз в 10-20 лет.

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