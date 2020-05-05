Власти запустили информационный портал для бизнес-среды

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Министерство экономики и инфраструктуры и Таможенная служба Республики Молдова при поддержке Программы “Структурные реформы в Молдове” Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) запустили торговый информационный портал для национального и международного бизнес-сообщества. Доступ к новой информационной системе можно получить на сайте www.trade.gov.md.

– Портал www.trade.gov.md становится основным источником официальной специализированной информации о соответствующих процедурах и необходимых документов для деятельности, касающейся импорта, экспорта и транзита товаров. Я настоятельно призываю экономических агентов получить доступ к порталу и воспользоваться его возможностями, – сказал министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян.

Пользователи смогут получать информацию о таможенных режимах и таможенных пунктах назначения, декларировании товаров, их классификации и происхождении, квотах, разрешительных документах, налогах на все категории товаров и т.д. По словам директора Таможенной службы Сергея Бурдужи, поддержка бизнес-среды – постоянная забота ведомства, а запуск этого портала является результатом колоссальной работы специалистов, занимающихся его развитием, и содержит всю необходимую информацию для экономического агента, передаёт moldpres.md.

Информационный портал о торговле будет реагировать на все информационные и консультационные потребности бизнес-среды и широкой общественности в отношении регулирования экспортно-импортных и транзитных операций Республики Молдова. Это позволит значительно оптимизировать ресурсы, выделяемые бизнес-средой для идентификации и доступа к процедурам, связанным с экспортными, импортными и транзитными операциями на территории Молдовы. Вся информация на портале, включая стандартные формы, необходимые для различных процедур и запросов, предоставляется бесплатно.

Директор Программы ЮСАИД “Структурные реформы в Молдове” Дуглас Мьюир отметил, что эта платформа – общий результат эффективного сотрудничества между Министерством экономики и инфраструктуры, Таможенной службой и Программой ЮСАИД, а также еще одна важная поддержка бизнес-сообщества. Портал был запущен в контексте обязательств нашей страны, взятых в рамках мировой торговой системы через Соглашение об упрощении процедур торговли во Всемирной торговой организации и реализацию Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС (DCFTA).

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