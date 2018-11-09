Маршруты двух автобусов в столице продлят до улицы Новобачойской

Маршруты двух автобусов в столице продлят до улицы Новобачойской

Столичная мэрия объявила, что с 12 ноября этого года у жителей улицы Новобачойской появятся два новых автобусных маршрута – №44 и №65, которые будут продлены до вышеуказанной улицы.  

В частности, автобусы будут ездить:

  • Туда: от бульвара Дачия до ул. Новобачойской, далее по шос. Мунчешть и по обычному маршруту.
  • Обратно: от шос. Мунчешть до ул. Новобачойской, далее по бульвару Дачия и по обычному маршруту.

В скором времени МП «Городской автобусный парк» объявит о промежуточных станциях по улице Новобачойской и расписании автобусов по маршрутам 44 и 65.

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