Власти задействуют две региональные больницы для лиц с подозрением или инфицированных коронавирусом (ВИДЕО)

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С сегодняшнего дня будут задействованы две региональные больницы для лиц с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Речь о Республиканской больнице Бельц и о Комратской районной больнице. Заявление на брифинге для прессы сделала профильный министр Виорика Думбрэвяну.

– Учреждения готовы, персонал был обучен, есть всё необходимое оборудование. К каждой больнице прикреплены районы, откуда будут перевозить граждан. Это необходимая мера, которую мы обсудили с директорами всех учреждений и со специалистами, и это, в том числе, рекомендация ВОЗ. Это нужно для того, чтобы избежать перевозок пациентов и немного разгрузить столичные больницы, – сказала она.

Вместе с тем, отметила Думбрэвяну, если будет идти речь о тяжелых случаях, пациентов будут привозить в кишиневскую РКБ. Несовершеннолетние также будут доставлены в столицу: в Детскую инфекционную больницу или Институт матери и ребенка, а беременные – в роддом №2 в Кишиневе.

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