Власти ввели обязательный внешний аудит для государственных и муниципальных предприятий

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Обязательный внешний аудит государственных и муниципальных предприятий, представляющих общественный интерес, будет проводиться в соответствии с изменениями в Законе о государственном предприятии и о муниципальном предприятии, утверждёнными в окончательном чтении на вчерашнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту, годовая финансовая отчётность госпредприятий будет подвергаться обязательному внешнему аудиту. В то же время, отчётность муниципальных предприятий будет подвергаться обязательному внешнему аудиту, если они входят в категорию средних предприятий, крупных организаций или субъектов, представляющих общественный интерес, передаёт moldpres.md.

Государственные и муниципальные предприятия будут обязаны размещать на официальной веб-странице и странице учредителя предприятия внутренние положения, годовой отчёт предприятия и аудиторские отчёты. Это должно быть сделано в течение 4 месяцев по завершении каждого отчётного года. Документ обязательно будет содержать информацию о количестве персонала, о новых рабочих местах и среднемесячной заработной плате на предприятии. Зарплаты лиц, занимающих руководящие должности (учредителей, членов административных советов, администраторов, членов ревизионной комиссии), будут указаны отдельно.