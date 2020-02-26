Власти в целях профилактики запретили поездки молдавских учащихся за границу

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Министерство образования, культуры и исследований объявило сегодня о запрете на организацию поездок учащихся, студентов и сотрудников учебных заведений за пределы Республики Молдова. Такие меры приняты из-за распространения в мире коронавируса нового типа (COVID-19).

Как отметили в министерстве, “в случае возвращения из стран/регионов, где выявлен коронавирус нового типа, рекомендуется самостоятельно контролировать состояние здоровья в течение 14 дней, а при появлении клинических симптомов инфекции обязательно обратиться к семейному врачу”.

В целях защиты жизни и здоровья детей, учащихся, студентов и работников учебных заведений министерство призвало соблюдать в школах меры профилактики гриппа, острых инфекций дыхательных путей и коронавируса нового типа. Ведомство также попросило администрации учебных заведений проинформировать всех учащихся, студентов, родителей и сотрудников о данной ситуации, пишет moldpres.md.

– Крайне важно соблюдать правила личной гигиены, в том числе, мыть руки с мылом, использовать одноразовые полотенца, запрещать выполнять служебные обязанности персоналу с симптомами гриппа или ОРВИ. В учебных заведениях будет проводиться триаж. Дети с ОРВИ должны находиться дома с родителями, при необходимости – в больнице, – уточняют в министерстве.