Власти усилят меры контроля над лесным фондом страны

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Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу предупредил работников лесного хозяйства о необходимости ответственно и профессионально относиться к работе и не предпринимать незаконных действий. В противном случае они будут наказаны в соответствии с законодательством.

Об этом было объявлено на вчерашней встрече с представителями агентства “Moldsilva”, в том числе с ответственными лицами за лесные хозяйства страны, передаёт moldpres.md.

После посещения в воскресенье Хынчештского района предупреждаю вас, что не допущу и больше не потерплю безответственности, непрофессиональности и халатности в лесной отрасли. На посту министра я установил ряд приоритетов, одним из которых была и остаётся борьба с незаконной вырубкой лесов, а также увеличение площади лесных насаждений. К сожалению, я считаю, что усилий в этом направлении недостаточно, – сказал Ион Пержу.

Министр запросил обновлённую информацию о текущей ситуации по каждому лесному хозяйству, каждой запланированной вырубке леса, уточнив, что будет изменено законодательство в этой области.

Мы изменим концепцию и Лесной кодекс, чтобы разрешить только вырубку, способствующую восстановлению лесов. Мы также обсудим с партнёрами по развитию повышение институционального потенциала и упорядочение мероприятий по посадке и облесению, – уточнил чиновник.

Министр также призвал всех руководителей лесного хозяйства направить свои усилия на борьбу с незаконным обезлесением и сотрудничать с уполномоченными государственными органами.

Со своей стороны, директор “Moldsilva” Думитру Кожокару пояснил, что новая концепция Лесного кодекса находится в процессе завершения, и отметил, что и впредь будет высказываться за ужесточение наказания за незаконную вырубку леса.