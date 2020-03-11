Власти усиливают меры контроля на КПП страны (ВИДЕО)

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МВД и Пограничная полиция усилят меры контроля на границе и найдут механизмы для немедленного помещения в карантин тех, кто прибыл из зараженных зон. Об этом после заседания ВСБ объявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что за последние сутки поток снизился: 19 000 человек въехали в Молдову. Такая же ситуация в кишиневском аэропорту. В среднем, количество пересечений сократилось на 30%.

– Ожидаем, что это число и дальше будет снижаться. В случае чего дополнительно будут направлены специалисты на КПП страны, мы готовы. Стоит напомнить, что соседняя Румыния вчера приняла решение о запрете на въезд и транзит граждан, вне зависимости от национальности, которые прибывают из Италии. Граждане Румынии, прибывающие из Италии, сразу отправляются на 14 дней в карантин. И даже транзит невозможен. В связи с этим предполагаем увеличенный поток граждан на границе с Украиной. Наши сограждане из диаспоры, думаю, попытаются обойти Румынию и попасть в страну через Украину. Мы продумали и этот сценарий, в связи с чем усиливаем границу на севере страны: КПП «Мамалига», «Крива» и т. д. Этот вопрос мы детально обсудили с ответственными структурами в рамках заседания ВСБ, – пояснил Игорь Додон.