Власти Украины собираются выдворить двух граждан Молдовы

Власти Украины собираются выдворить двух граждан Молдовы

Два гражданина Молдовы будут депортированы за превышение срока нахождения на территории Украины.

В отношении нарушителей применено административное наказание в соответствии с ч. 1 ст. 203 КУоАП и принято решение о принудительном выдворении, пишет 0372.ua. Под эту же статью попал и гражданин Бангладеша, которому также грозит депортация.

Кроме этого, в Черновцах за незаконное предоставление жилья иностранцу в соответствии с требованиями ст. 206 КУоАП к ответственности привлечена принимающая сторона. В общей сложности все нарушители получили штраф в размере около  11 тысяч гривен.

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