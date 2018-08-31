Власти Румынии вводят радикальные меры на границах с Молдовой и Украиной в связи с АЧС

Все продукты, которые пытаются ввезти граждане Молдовы или Украины на территорию соседнего государства изымаются на таможне округа Ботошань. Для того, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней, изъятые продукты уничтожают прямо на глазах у их владельцев.

Все транспортные средства, которые направляются в Румынию из Молдовы и Украины, где тоже были выявлены очаги АЧС, проходят тщательную проверку, а путешественники, которые пытаются ввезти в страну продукты питания, остаются без мясных продуктов, даже если речь идёт о консервах, готовых блюдах или бутербродах. Власти уничтожают запрещённые продукты питания на месте, пишет unimedia.md.

По словам замглавы Управления санитарно-ветеринарного надзора и пищевой безопасности Ботошан Овидиу Аиримицоаие, такую деятельность стражи границы выполняют, основываясь на положение, выданное Национальным советом по экстренным ситуациям, который требует введения дезинфекции на пунктах пропуска.

– Мы знаем, что вирус очень устойчив, у нас есть опыт после Сату-Маре, куда вирус был ввезён через продукты питания животного происхождения, приготовленные в Венгрии. Будут конфискованы все продукты питания и уничтожены на глазах их владельцев. Людей, которые въезжают в нашу страну, мы предупреждаем о запрете на ввоз пищевых продуктов. В связи с этим мы расклеили афиши у въезда в пункт пропуска, – сказал Овидиу Аиримицоаие.