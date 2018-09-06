Власти Румынии до сих пор не установили причину крушения вертолета SMURD в Кантемирском районе

Власти Румынии до сих пор не установили причину крушения вертолета SMURD в Кантемирском районе

Трагедия, в результате которой погибли четыре человека, произошла в начале июня 2016 года. Между тем, по словам руководитель Департамента чрезвычайных ситуаций Румынии Раеда Арафата, расследование до сих пор не завершено.

Он также отметил, что отчет о крушении еще не опубликован, и он даже не знает его содержания. Нет и версий по поводу того, почему произошло крушение, пишет publika.md.

Вертолет SMURD рухнул 2 июня недалеко от села Харагыш Кантемирского района. Вертолет направлялся в Кагул, чтобы забрать пациента и доставить его в Кишинев.

В какой-то момент летательный аппарат исчез с радаров. На борту вертолета находились четыре человека, одна женщина и трое мужчин, все граждане Румынии. К сожалению, никто из них не выжил.

Тогда одной из версий крушения вертолета была нестабильная погода. Для южной части страны в то время действовал желтый код в связи с грозовыми дождями и градом, а вертолет не был оснащен метеорологическим радаром.

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