Власти РМ предпринимают меры для предотвращения распространения коронавируса из Китая

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Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну объявила сегодня, что властями предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусов на территории Республики Молдова. По словам министра, в стране проводится обширная программа по предупреждению населения.

– Гражданам настоятельно рекомендуется избегать контактов с людьми, болеющими ОРВИ, воздерживаться от поездок, если они чувствуют себя плохо, носить маски и соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы, – пояснила Виорика Думбрэвяну.

Министр сообщила, что вскоре будут получены рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения, и тогда станут известны точные меры по профилактике, передаёт moldpres.md. Кроме того, будет получена информация о том, как идентифицировать коронавирусы. Этот документ будет обнародован сразу после того, как будет получен, отметила Виорика Думбрэвяну.

Коронавирусы — семейство, включающее на январь 2020 года 39 видов вирусов, объединённых в 2 подсемейства, которые поражают человека, кошек, птиц, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Впервые вирус был выделен в 1965 году у пациента с острым ринитом.

Коронавирус способен провоцировать поражение: дыхательной системы; желудочно-кишечного тракта; нервной системы. Первичная репродукция в слизистой носоглотки и дыхательных путей, в результате возникает обильный насморк, а у детей — бронхиты и пневмонии. Респираторный коронавирус представлен штаммами OC38, OC43, а причиной энтерита наиболее часто становится штамм 229 E. Один из видов стал возбудителем атипичной пневмонии.

На 22 января 2020 года в мировом масштабе сообщалось о 600 лабораторно подтвержденных случаях, большинство из которых было зарегистрировано в Китае. 17 человек погибли. Китайские власти ввели полный карантин в двух городах, где выявлено большинство случаев вируса. Также власти в Пекине отменили мероприятия, связанные с празднованием Нового года, который по китайскому календарю наступит в конце этой недели.

В случае наличия симптомов ОРВИ гражданам рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Если вы в последнее время побывали в путешествиях, об этом обязательно следует сообщить медработникам.