Власти РМ предприняли шаги для обеспечения жителей левобережья Днестра лекарствами и продуктами питания

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Решения, принятые властями в отношении пандемии COVID-19, были распространены и на левый берег Днестра. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель премьер-министра по реинтеграции Кристина Лесник.

По её словам, ежедневно с 23 марта сотрудники Бюро по реинтеграции напрямую общаются с председателями районов и примарами населённых пунктов Зоны безопасности, чтобы выяснить проблемы и попытаться найти решения, пишет moldpres.md.

Как добавила Лесник, было решено, что определённые категории людей не будут помещены в карантин при въезде в ЗБ, при условии, что они не будут вступать в контакт с другими людьми. Это фермеры, у которых есть земельные участки на левом берегу Днестра, сотрудники пенитенциарных учреждений, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи и пожарные, а также работники сетей газового и электроснабжения.

Вице-премьер также добавила, что во время чрезвычайного положения деятельность двух офисов Агентства госуслуг в Рыбнице и Тирасполе будет остановлена.